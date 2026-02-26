Al primo gennaio 2025, in Italia si contano quasi sei milioni di cittadini stranieri, con un aumento di oltre 140mila unità rispetto all’anno passato. La distribuzione sul territorio varia, con alcune aree più interessate da questa presenza rispetto ad altre. Tra loro, ci sono anche persone senza regolare permesso di soggiorno, che rappresentano una quota significativa del totale.

Al primo gennaio 2025, gli stranieri presenti sul territorio nazionale hanno sfiorato la quota di sei milioni, attestandosi precisamente a 5 milioni 898mila, con un incremento di 143mila persone rispetto all’anno precedente. Di questi, i residenti ufficiali sono 5 milioni 371mila, pari al 9,1% della popolazione complessiva, mentre circa 188mila sono soggiornanti regolari non iscritti in anagrafe e 339mila sono stimati in condizione di irregolarità. La comunità romena continua a rappresentare il gruppo più numeroso con oltre un milione di residenti, seguita da albanesi e marocchini, in un panorama dove dieci nazionalità diverse concentrano quasi i due terzi della popolazione straniera residente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sei milioni di stranieri in Italia: dove vivono e quanti sono, irregolari compresi. I dati del 31° Rapporto sulle Migrazioni

Gatti selvatici in Italia: quanti sono e dove vivono secondo gli ultimi datiIl gatto selvatico vive in Italia con popolazioni frammentate e ancora poco note.

Leggi anche: Lavoratori stranieri, col decreto flussi rischiamo più irregolari di quanti ne rimpatriamo. Tutti i dati del disastro

Temi più discussi: Sei milioni di stranieri e arrivi in calo: Di questo passo in Italia mancheranno 60 mila badanti; Quasi 6 milioni di stranieri in Italia, arrivi in calo: Ma senza di loro va in crisi il lavoro; I cittadini stranieri aumentano anche se calano gli sbarchi; A Venezia il ticket d’ingresso batte l’abusivismo.

In Italia quasi 6 milioni di stranieri, ma il 35% delle famiglie vive in povertà assolutaIl 31° Rapporto Ismu fotografa una popolazione in crescita (+2,48%) e fondamentale per l'occupazione. I lavoratori stranieri sono aumentati del 4% (su una crescita nazionale ferma all'1%), ma rimangon ... vita.it

Sei milioni di stranieri e arrivi in calo: «Di questo passo in Italia mancheranno 60 mila badanti»Meno di 340 mila gli irregolari, su circa sei milioni totali. Con 930 mila studenti. Sono i dati principali del 31° Rapporto Ismu sulle migrazioni e confermano le valutazioni di Confindustria sull'imm ... corriere.it

35 milioni di frode fiscale: oltre 200 aziende coinvolte in Italia, 17 nelle province di Bari, Foggia e Lecce #puglia #cronaca #frodefiscale - facebook.com facebook

Una sessantina di milioni in meno dalla Champion rispetto all’anno scorso ed una coppa Italia ancora da vincere … viva l’informazione onesta! x.com