In fuga da Teheran al lavoro negli hotel | così gli studenti iraniani salvano l' estate italiana
Prima gli ucraini, ora gli iraniani. La "Riviera dell'accoglienza" torna a mobilitarsi e lo fa partendo dal lavoro. Sono già una trentina gli studenti originari di Teheran che, attraverso i network di Riviera Sicura e Conflavoro, hanno firmato un contratto stagionale per l'estate ormai alle porte. 🔗 Leggi su Today.it
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