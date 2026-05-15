In fuga da Teheran al lavoro negli hotel | così gli studenti iraniani salvano l' estate italiana

Da today.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Prima gli ucraini, ora gli iraniani. La "Riviera dell'accoglienza" torna a mobilitarsi e lo fa partendo dal lavoro. Sono già una trentina gli studenti originari di Teheran che, attraverso i network di Riviera Sicura e Conflavoro, hanno firmato un contratto stagionale per l'estate ormai alle porte. 🔗 Leggi su Today.it

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