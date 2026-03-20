Gli albergatori italiani hanno annunciato che offriranno opportunità di lavoro stagionale agli studenti iraniani, che desiderano rimanere nel paese. Gli studenti hanno dichiarato di non voler tornare in Iran finché la guerra prosegue e il regime degli ayatollah rimane al potere. La questione riguarda sia la ricerca di occupazione sia la loro volontà di rimanere in Italia.

"Non vogliamo tornare in Iran fino a quando la guerra non sarà terminata e il regime degli ayatollah non sarà caduto. Aiutateci a restare a Rimini". Sono centinaia le ragazze e le ragazzi arrivati dall’Iran che studiano nella nostra università. Molti di loro si trovano in difficoltà economica, a causa della situazione delle loro famiglie in Iran. Ma non intendono lasciare Rimini e ritornare in patria. "Nessuno vuole rimettere piede in Iran: hanno paura della guerra e non vogliono più vivere sotto il regime", racconta Mahdie Toodeh, iraniana di 36 anni, che dal 2021 vive a Rimini insieme al marito. Mahdie è diventata la voce degli iraniani che lavorano e studiano a Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli albergatori in campo: "Aiuteremo gli studenti iraniani a trovare un lavoro stagionale. Non vogliono tornare in patria"

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