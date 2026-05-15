In Francia trovate oltre 100 uova di dinosauro hanno 72 milioni di anni
In Francia sono state trovate più di 100 uova di dinosauro, risalenti a circa 72 milioni di anni fa. La scoperta è stata fatta da un paleontologo che possiede un museo dedicato ai dinosauri in una località della regione. Le uova sono state rinvenute sul suo terreno, portando alla luce un quantitativo considerevole di fossili. La notizia ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di preistoria e paleontologia, che ora attendono ulteriori analisi e studi sui reperti trovati.
(Adnkronos) – Scoperta eccezionale in Francia, che fa felice tutti gli amanti dei dinosauri. Il paleontologo Alain Cabot, proprietario del museo dedicato ai dinosauri Musée Parc des Dinosaures di Mèze, ha rinvenuto circa 100 uova fossilizzate di dinosauro nella sua proprietà. Come riporta la Bbc, le uova hanno all'incirca le dimensioni di un piccolo melone e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Exploration de la France souterraine : un monde caché sous nos pieds | Documentaire- GD
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