In Francia trovate oltre 100 uova di dinosauro hanno 72 milioni di anni

In Francia sono state trovate più di 100 uova di dinosauro, risalenti a circa 72 milioni di anni fa. La scoperta è stata fatta da un paleontologo che possiede un museo dedicato ai dinosauri in una località della regione. Le uova sono state rinvenute sul suo terreno, portando alla luce un quantitativo considerevole di fossili. La notizia ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di preistoria e paleontologia, che ora attendono ulteriori analisi e studi sui reperti trovati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui