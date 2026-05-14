Nelle campagne della Francia meridionale è stato rinvenuto un ammasso di oltre 100 uova di dinosauro, sepolte nel sito paleontologico di Mèze, in Occitania. Le uova, alcune delle quali parzialmente integre, sono state datate a circa 70 milioni di anni fa. Analisi preliminari suggeriscono che potrebbero appartenere a un titanosauro, un grande sauropode diffuso in epoca cretacea. La scoperta rappresenta un episodio raro e di rilievo nel campo della paleontologia francese.

In Francia, nel sito paleontologico di Mèze, sono state scoperte oltre 100 uova di dinosauro risalenti a circa 70 milioni di anni fa. Gli esperti ipotizzano appartengano a titanosauri, enormi erbivori del Cretaceo. Il giacimento potrebbe diventare uno dei più importanti al mondo per quantità e conservazione dei reperti. La scoperta in Francia Potrebbe essere una delle più importanti scoperte paleontologiche degli ultimi anni. Nel sud della Francia sono state riportate alla luce oltre 100 uova fossili di dinosauro risalenti al tardo Cretaceo, tra 74 e 65 milioni di anni fa. Il ritrovamento è avvenuto nel sito di Mèze, nella regione francese dell’Occitania, all’interno di un’area ancora inesplorata del Musée-Parc des Dinosaures, uno dei principali siti paleontologici europei dedicati ai grandi rettili estinti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scoperte uova di dinosauro rimaste sepolte per 70 milioni di anni in Francia, potrebbero essere di titanosauro

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