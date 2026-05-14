Durante scavi nell’area di Mèze, nel sud della Francia, i paleontologi hanno rinvenuto oltre cento uova di dinosauro fossilizzate, rimaste sepolte circa 70 milioni di anni. Le scoperte sono state fatte in un sito che si ritiene risalire all’epoca del Cretaceo, offrendo potenzialmente nuovi spunti sulla vita di quei periodi. Le uova sono state recuperate in ottime condizioni e saranno oggetto di studi approfonditi per comprendere meglio il contesto in cui si trovavano.

Durante alcuni scavi nell’area di Mèze, nel sud della Francia, i paleontologi hanno riportato alla luce più di cento uova di dinosauro rimaste sepolte per circa 70 milioni di anni. Un ritrovamento eccezionale, non solo per la quantità dei reperti ma soprattutto per il loro incredibile stato di conservazione. A guidare le operazioni è stato Alain Cabot, archeologo e direttore del Parco-Museo dei Dinosauri della zona, che ha definito questa scoperta unica nella sua esperienza: “Sono abituato a imbattermi in covate di quattro, cinque, sei. a volte un massimo di dieci uova, ma cento, non ne ho mai viste!”. Gli studiosi sono infatti abituati a individuare piccoli gruppi di uova fossilizzate, spesso poche unità alla volta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scoperte 100 uova di dinosauro fossilizzate, rimaste sepolte per circa 70 milioni di anni: potrebbero svelare segreti sul Cretaceo

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