After the teese al Secret Theatre La Bottega degli Artisti
Il Primo Maggio romano si è acceso di luci e musica con lo spettacolo al Secret Theatre La Bottega degli Artisti. L’evento ha visto la partecipazione di artisti e performer che hanno portato in scena un’installazione immersiva, caratterizzata da elementi di eleganza e seduzione. La serata ha coinvolto il pubblico in un’atmosfera che richiamava un’epoca dorata, tra luci, costumi e performance artistiche.
Un Primo Maggio romano glamour e scintillante, un tuffo in un'epoca dorata dove l'eleganza, la seduzione e l'arte performativa si fondono in un'esperienza immersiva senza precedenti. Arriva "After the teese", un evento esclusivo che trasformerà il Secret Theatre La Bottega degli Artisti.🔗 Leggi su Romatoday.it
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