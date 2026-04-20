After the teese al Secret Theatre La Bottega degli Artisti

Il Primo Maggio romano si è acceso di luci e musica con lo spettacolo al Secret Theatre La Bottega degli Artisti. L’evento ha visto la partecipazione di artisti e performer che hanno portato in scena un’installazione immersiva, caratterizzata da elementi di eleganza e seduzione. La serata ha coinvolto il pubblico in un’atmosfera che richiamava un’epoca dorata, tra luci, costumi e performance artistiche.