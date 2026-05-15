A aprile, l'inflazione è salita al 2,7 per cento, un aumento che non si verificava dal 2023. La causa principale è la guerra in Iran, iniziata da USA e Israele, e il blocco dello stretto di Hormuz. Nel frattempo, il costo del carrello della spesa è cresciuto del 2,3 per cento rispetto all'anno precedente. I dati ufficiali dell’Istat confermano questa escalation, evidenziando l’impatto diretto di eventi internazionali sui prezzi dei beni di consumo quotidiani.

I dati definitivi dell’ Istat confermano: ad aprile è arrivata sugli italiani la stangata causata dalla guerra in Iran innescata da Usa e Israele e dal conseguente blocco dello stretto di Hormuz. L’ inflazione è salita dell’1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, contro l’1,7% di marzo. Un po’ meno rispetto alla stima preliminare (2,8%) diffusa a fine aprile, ma il segnale è preoccupante. “Un rialzo choc. È un record che non si registrava dal settembre 2023, mentre il balzo di quella mensile che decolla dell’1,1% è un primato che non si aveva addirittura dall’ottobre del 2022 per via della guerra in Ucraina “, nota il presidente dell’Unione nazionale consumatori, Massimiliano Dona, commentando i dati Istat. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In aprile inflazione a +2,7% causa guerra in Iran: “Balzo che non si vedeva dal 2023”. E il carrello della spesa accelera a +2,3%

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran war likely to cause Inflation to spike, consumer costs to soar in coming months, AP Explains

Sullo stesso argomento

Gli effetti della guerra in Iran: l’inflazione italiana accelera a +1,7% a marzo causa aumento dei prezzi dell’energia. Il carrello della spesa a +2,2%A marzo, dopo l’avvio del conflitto in Iran, l’inflazione rialza la testa sia in Italia sia nel resto dell’Eurozona.

Leggi anche: Inflazione accelera a febbraio: +1,6%. Su il carrello della spesa

#RelataRefero #USA: l'inflazione è balzata al 3,8% ad aprile, mentre la guerra con l' #Iran continua a far aumentare i prezzi. theguardian.com/business/2026/… x.com

'Fuori controllo': L'inflazione sale al livello più alto in 3 anni, spinta dall'energia reddit

Bce, inflazione al 3% spinta da energia e crisi in Iran. Tassi fermi e prudenza sui mercati. Il bollettinoNella riunione del 30 aprile 2026 il Consiglio direttivo ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento della Bce. Le nuove informazioni sono sostanzialmente in linea con la ... affaritaliani.it

Inflazione e costi militare alle stelle: la guerra in Iran piega gli UsaTra inflazione alle stelle e i 29 miliardi di dollari spesi per le operazioni militari, il conto della guerra per gli Usa è salatissimo. lanotiziagiornale.it