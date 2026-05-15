In aprile inflazione a +2,7% causa guerra in Iran | Balzo che non si vedeva dal 2023 E il carrello della spesa accelera a +2,3%

Da ilfattoquotidiano.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A aprile, l'inflazione è salita al 2,7 per cento, un aumento che non si verificava dal 2023. La causa principale è la guerra in Iran, iniziata da USA e Israele, e il blocco dello stretto di Hormuz. Nel frattempo, il costo del carrello della spesa è cresciuto del 2,3 per cento rispetto all'anno precedente. I dati ufficiali dell’Istat confermano questa escalation, evidenziando l’impatto diretto di eventi internazionali sui prezzi dei beni di consumo quotidiani.

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I dati definitivi dell’ Istat confermano: ad aprile è arrivata sugli italiani la stangata causata dalla guerra in Iran innescata da Usa e Israele e dal conseguente blocco dello stretto di Hormuz. L’ inflazione è salita dell’1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, contro l’1,7% di marzo. Un po’ meno rispetto alla stima preliminare (2,8%) diffusa a fine aprile, ma il segnale è preoccupante. “Un rialzo choc. È un record che non si registrava dal settembre 2023, mentre il balzo di quella mensile che decolla dell’1,1% è un primato che non si aveva addirittura dall’ottobre del 2022 per via della guerra in Ucraina “, nota il presidente dell’Unione nazionale consumatori, Massimiliano Dona, commentando i dati Istat. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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