In Abruzzo 13mila persone soffrono di celiachia | istituito il tavolo tecnico regionale per l’unificazione delle procedure di cura

In Abruzzo, si stima che circa 13.000 persone soffrano di celiachia, considerando anche un 50% di casi non ancora diagnosticati. I dati ufficiali segnalano 6.548 pazienti registrati, ma le stime indicano che il numero reale potrebbe essere superiore. La regione ha istituito un tavolo tecnico dedicato a unificare le procedure di cura per questa condizione. La celiachia colpisce circa un caso ogni 100 abitanti, in linea con i dati nazionali.

I dati ufficiali dicono che in Abruzzo sono 6.548 i pazienti celiaci, ma ci sarebbe un 50% di “sommerso” per cui, in realtà, si stimano che le persone celiache in regione siano circa 13mila, in line con il dato nazionale di un caso ogni 100 abitante. Per migliorare la gestione dei pazienti è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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