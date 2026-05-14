Istituito il tavolo tecnico regionale sulla celiachia | lavorerà per un percorso diagnostico terapeutico assistenziale uniforme

È stato istituito un tavolo tecnico regionale dedicato alla celiachia, con l’obiettivo di sviluppare un percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale che sia uniforme in tutte le quattro ASL della regione. Il gruppo lavorerà per garantire procedure standardizzate e un’assistenza di alta qualità, promuovendo un metodo multidisciplinare e coerente su tutto il territorio. La creazione di questo organismo mira a migliorare la gestione clinica della malattia e a facilitare l’accesso alle cure per i pazienti.

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Uniformare le procedure in tutte le 4 Asl abruzzesi per un’assistenza di eccellenza, favorendo un approccio multidisciplinare e omogeneo. Questo l’obiettivo del tavolo tecnico permanente sulla celiachia, al centro dell’incontro tra l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, il direttore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Task force contro le cefalee, Modena attiva il Percorso Diagnostico Terapeutico AssistenzialeDiagnosi più rapida e cure appropriate grazie ad una rete integrata: si modificano i percorsi di accesso per assicurare prossimità ai cittadini e una... Percorso diagnostico terapeutico assistenziale, da strumento clinico a infrastruttura di policyNel governo dei sistemi sanitari contemporanei, il Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) non può più essere considerato un semplice... Temi più discussi: Nuovi paradigmi per il diritto e la procedura penale degli enti. Riflessioni sulla proposta di riforma del d.lgs. 231/2001 elaborata dal Tavolo Tecnico istituito dal Ministero della Giustizia (Milano, 22/5/2026); Integratori alimentari: qualità, vigilanza e informazione al centro del nuovo tavolo tecnico del Ministero della Salute; Reumatologia pediatrica, al via il tavolo tecnico per definire il percorso di transizione all’età adulta; 'La crisi delle nocciole avanza, ma del tavolo tecnico in Regione non c'è più traccia'. Trasformare l’analisi scientifica in strumenti utili alla pianificazione e alla prevenzione è l'obiettivo dell’istituzione del Tavolo tecnico-scientifico permanente tra INGV e il Libero Consorzio Comunale di Ragusa per la prevenzione dei rischi naturali buff.ly/2uOrh2 x.com L'ex caserma di Banne verso nuova vita: firmato il protocollo tra Regione, Comune e DemanioLe tre istituzioni hanno sottoscritto un protocollo, della durata di tre anni, con l'obiettivo di riqualificare la zona un tempo caserma dell'esercito italiano. Ora tempo 30 giorni per creare il tavol ... triesteprima.it Disforia di genere. Istituito il tavolo tecnico di approfondimento in materia di trattamento con 29 membri fra esperti e istituzioniFirmato il decreto ministeriale firmato del ministro della Salute Orazio Schillaci, e per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, con il fine di avviare una ricognizione ... quotidianosanita.it