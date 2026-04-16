Trapianti di rene da donatore vivente istituito il tavolo tecnico regionale per uniformare le procedure
È stato istituito un tavolo tecnico regionale dedicato ai trapianti di rene da donatore vivente, con l’obiettivo di definire procedure uniformi per la gestione dei pazienti. Il nuovo disciplinare mira a regolamentare in modo preciso le fasi di presa in carico e a promuovere maggiormente questa tipologia di trapianto, considerata una delle opzioni terapeutiche per migliorare la qualità di vita dei pazienti in lista d’attesa.
Disciplinare in modo puntuale ed efficace i trapianti di rene da donatore vivente, uniformando le procedure di presa in carico dei pazienti e incentivando il ricorso a questa tipologia di procedura, a oggi una delle opzioni terapeutiche per assicurare una migliore qualità di vita e un più alto.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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