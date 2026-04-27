Dopo la riunione del Consiglio camerale, si è svolta una cerimonia alla presenza di consiglieri, revisori e membri del Consiglio di amministrazione della banca di credito cooperativo. Durante l’evento, è stato consegnato alla BCC Mediocrati il riconoscimento del Registro nazionale imprese storiche di Unioncamere. L’occasione ha visto la partecipazione di diverse figure di rilievo dell’istituto, tra cui il direttore, il vicedirettore e il segretario generale.

La cerimonia si è svolta subito dopo la riunione del Consiglio camerale, alla presenza dei consiglieri e del Collegio dei revisori dei conti, nonché degli esponenti del Consiglio di amministrazione (direttore, vicedirettore, revisori, segretario generale) della BCC Mediocrati. Il riconoscimento è stato conferito al Il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, “Questa banca è della comunità, è della gente, è del territorio”, ha dichiarato il presidente Il Registro nazionale delle Imprese Storiche, istituito da Unioncamere, valorizza le imprese italiane che hanno saputo mantenere nel tempo continuità operativa, identità e radicamento territoriale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Conferito alla BCC Mediocrati il riconoscimento del Registro nazionale imprese storiche Unioncamere

Notizie correlate

Leggi anche: Due imprese ultracentenarie aretine entrano nel Registro delle Imprese storiche d’Italia

Altre due imprese ultracentenarie aretine entrano nel Registro delle Imprese storiche italianeArezzo,4 marzo 2026 – Questa mattina, nel corso della seduta della Giunta camerale, il Presidente Massimo Guasconi ha consegnato ufficialmente gli...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: COMUNICATO UFFICIALE - Trapani Calcio Sito Ufficiale; Attestato di encomio al professor Fabio Zarbo: l’apprezzamento del sindaco di Agrigento Miccichè; Tim Cook sarà Executive Chairman di Apple e John Ternus sarà il nuovo CEO; Giorno della bandiera di Genova e di san Giorgio: conferito il Grifo ad Alberto Diaspro.

Comunicato Stampa: Conferito alla BCC Mediocrati il riconoscimento del Registro nazionale imprese storiche UnioncamereLa cerimonia si è svolta subito dopo la riunione del Consiglio camerale, alla presenza dei consiglieri e del Collegio dei revisori dei conti, nonché ... iltempo.it

COMUNICATO STAMPA RSU GRAN TEATRO LA FENICE - VENEZIA Venezia, 25 Aprile 2026 RISPOSTA ALLE DICHIARAZIONE DELLA DIRETTRICE BEATRICE VENEZI La RSU del Gran Teatro La Fenice, a nome di tutte le sue lavoratrici e i suoi lavoratori, - facebook.com facebook

Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 171 x.com