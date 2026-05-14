Meno burocrazia per le imprese di eventi | Autocertificazioni al posto delle autorizzazioni se gli spettatori non sono più di 2 mila

Da palermotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità hanno approvato una nuova misura che riduce gli adempimenti burocratici per le imprese che organizzano eventi culturali, musicali, turistici e di intrattenimento. In particolare, se il numero di spettatori non supera le 2.000 persone, sarà possibile utilizzare un’autocertificazione invece delle autorizzazioni tradizionali. Questa modifica mira a semplificare le procedure per gli organizzatori e a facilitare lo svolgimento di manifestazioni con un pubblico contenuto. La norma entrerà in vigore a breve e riguarda diversi settori legati all'intrattenimento.

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Meno burocrazia per le imprese che organizzano eventi culturali, musicali, turistici e d'intrattenimento se gli spettatori non sono più di 2 mila. Il Comune ha alleggerito le autorizzazioni preventive, dando maggiore spazio alle autocertificazioni e alle segnalazioni certificate sul rispetto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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