Brescia guida Unioncamere | Saccone al vertice del sistema nazionale

Durante l'assemblea nazionale tenutasi a Roma il 29 aprile, è stata annunciata la nomina di Saccone come vicepresidente di Unioncamere. Brescia si conferma così in prima linea nel sistema camerale nazionale, con Saccone che assume un ruolo di rilievo nella gestione e nelle decisioni dell'organismo. La nomina è stata comunicata ufficialmente durante l'incontro tra i rappresentanti delle diverse camere di commercio italiane.

? Cosa sapere Saccone nominato vicepresidente di Unioncamere durante l'assemblea nazionale a Roma il 29 aprile.. Il presidente della Camera di Brescia entra nell'Ufficio di Presidenza e nel Comitato esecutivo.. A Roma, il 29 aprile 2026, l’assemblea di Unioncamere Nazionale ha sancito la nomina di Saccone a vicepresidente dell’ente, portando la guida della Camera di commercio di Brescia all’interno del vertice che coordina il sistema camerale italiano. La decisione è stata presa durante i lavori dell’organismo nazionale, che funge da perno per la rappresentanza delle Camere di commercio e per il dialogo con le istituzioni centrali. Con questo nuovo incarico, Saccone non solo assume un ruolo di rilievo nel board, ma entra ufficialmente a far parte dell’Ufficio di Presidenza e del Comitato esecutivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brescia guida Unioncamere: Saccone al vertice del sistema nazionale Notizie correlate Conferito alla BCC Mediocrati il riconoscimento del Registro nazionale imprese storiche UnioncamereCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Cosenza, 27 aprile 2026 – La Camera di Commercio di Cosenza ha conferito alla BCC Mediocrati l’attestato... Comunicato Stampa: Conferito alla BCC Mediocrati il riconoscimento del Registro nazionale imprese storiche UnioncamereLa cerimonia si è svolta subito dopo la riunione del Consiglio camerale, alla presenza dei consiglieri e del Collegio dei revisori dei conti, nonché... Aggiornamenti e dibattiti Brescia, Roberto Saccone nominato vicepresidente di UnioncamereIl presidente della Camera di Commercio di Brescia entra nel board dell’ente nazionale. «Riconoscimento al sistema economico bresciano e alle sue capacità di innovazione». quibrescia.it Roberto Saccone alla vicepresidenza nazionaleIl Presidente della Camera di Commercio di Brescia, Roberto Saccone, è stato nominato vicepresidente di Unioncamere Nazionale. La nomina è stata formalizzata nel corso della riunione dell’Assemblea te ... brescia.corriere.it