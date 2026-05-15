Imprese nuova economia sociale | se ne parla a Renaissance in economics

A Roma Tre si svolge la conferenza “Renaissance in economics”, dedicata alla nuova economia sociale e sostenibile. L’evento riunisce accademici internazionali, rappresentanti di istituzioni e organizzazioni, che discutono di un manifesto dedicato a questi temi. La discussione si concentra sulle imprese e sui modelli economici innovativi, con l’obiettivo di affrontare le sfide legate alla sostenibilità e alla responsabilità sociale. L’incontro si svolge nell’aula universitaria, coinvolgendo diverse prospettive e approcci di studio.

‘Manifesto di nuova economia sociale e sostenibile ‘: è questo il cuore della conferenza ‘ Renaissance in economics’, con accademici internazionali, istituzioni e organizzazioni che ne parlano all’università Roma Tre. Il confronto è sulle grandi trasformazioni in atto: crisi climatica, disuguaglianze, transizione tecnologica. “Come università Roma Tre noi siamo veramente lieti e onorati di ospitare la terza edizione di questa conferenza internazionale – dice il prorettore di Roma Tre Giorgio de Marchis nel suo saluto iniziale – perché pensiamo corrisponda esattamente al sistema di valori che regge questo Ateneo. Sono certo che questi due giorni di dialogo e confronto non potranno che portare a dei risultati tangibili e perfettamente in linea con quello che vuole essere l’università Roma Tre”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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