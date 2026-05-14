Renaissance in economics lanciato Manifesto per nuova economia

Nel corso della seconda giornata della conferenza internazionale “Renaissance in economics”, tenutasi presso le università di Roma Tor Vergata e Roma Tre, è stato presentato il “Manifesto per una nuova economia”. L’evento si è svolto giovedì 14 e venerdì 15 maggio, coinvolgendo studiosi e ricercatori provenienti da diversi Paesi. La discussione si è concentrata sulle proposte e le idee contenute nel manifesto, che punta a definire nuovi modelli e approcci per lo studio e lo sviluppo economico.

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