Renaissance in economics lanciato Manifesto per nuova economia
Nel corso della seconda giornata della conferenza internazionale “Renaissance in economics”, tenutasi presso le università di Roma Tor Vergata e Roma Tre, è stato presentato il “Manifesto per una nuova economia”. L’evento si è svolto giovedì 14 e venerdì 15 maggio, coinvolgendo studiosi e ricercatori provenienti da diversi Paesi. La discussione si è concentrata sulle proposte e le idee contenute nel manifesto, che punta a definire nuovi modelli e approcci per lo studio e lo sviluppo economico.
Il ‘Manifesto per una nuova economia‘ è al centro del congresso che nelle giornate di giovedì 14 e venerdì 15 maggio viene ospitato dall’università di Roma Tor Vergata e dall’università Roma Tre, la terza conferenza internazionale di ‘Renaissance in economics‘. Due giorni per rimettere al centro il senso dell’economia, oltre numeri e indicatori tradizionali, un incontro che mette assieme ospiti accademici internazionali, rappresentanti istituzionali e organizzazioni del mondo economico e sociale e civile, che si confrontano sulle grandi trasformazioni in atto: crisi climatica, disuguaglianze, transizione tecnologica. A inaugurare il... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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