Vinitaly in alto i calici a Verona | Facciamo crescere l’export

A Verona è iniziata la fiera Vinitaly, dedicata al settore vinicolo, con un focus sulla crescita dell’export. L’evento si svolge in un periodo di difficoltà globali, tra tensioni geopolitiche e fluttuazioni dei mercati. Le aziende del settore si sono ritrovate per promuovere i loro prodotti, aumentare la presenza sui mercati internazionali e proteggere le proprie produzioni in un contesto di prezzi in aumento e domanda variabile.

Produrre, promuovere, proteggere. Il Vinitaly si è aperto così, in uno scenario dove di sfondo ci sono conflitti e incertezze, tra mercati che scendono e prezzi che salgono. Ma, nonostante tutto, al debutto ha accolto decine di migliaia di persone arrivate da tutto il mondo per la 58esima edizione di quella che è diventata una "conferenza internazionale del vino", spiega Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura. Un taglio del nastro che ha portato in Veneto cinque ministri. Affrontando i temi delle guerre, delle ricadute sull’export e sull’economia, dell’enoturismo, della produzione e delle politiche agroalimentari. Lollobrigida, citando Papa Wojtyla, ha detto che non bisogna "avere paura, che non significa essere irresponsabili, ma consapevoli di affrontare i tempi che si vivono.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vinitaly, in alto i calici a Verona: "Facciamo crescere l’export" Lombardia al Vinitaly, Fontana: Export continua a crescere grazie alla qualità dei nostri vini – Il video(Agenzia Vista) Milano, 02 aprile 2026 "Noi saremo presenti, avremo tanti espositori, tante etichette, ma soprattutto continueremo in questo trend di... "Vinitaly ci fa crescere". L’enologia dell’Umbria conquista la Fiera di Verona"Il vino non va considerato come una produzione a sé stante, ma come parte di un ingranaggio più complesso, un ecosistema che tiene insieme...