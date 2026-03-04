Due imprese ultracentenarie aretine entrano nel Registro delle Imprese storiche d’Italia

Due aziende della provincia di Arezzo, entrambe con oltre cento anni di attività, sono state inserite nel Registro Nazionale delle Imprese Storiche. Si tratta di due realtà imprenditoriali che hanno mantenuto la loro presenza sul mercato nel corso degli anni. La loro iscrizione al registro rappresenta un riconoscimento ufficiale della loro longevità e della continuità aziendale.

Sofia Fiorini firma il record italiano Under23 nei 3.000 metri indoor di marcia Arezzo, 8.282 imprese femminili: tengono le aziende guidate da donne, ma calano dello 0,9% “Commento scomodo? Zac: cancellato e bloccato”. Scoppia la polemica social con la vicesindaca Sugar non molla: “Se devo levammi di torno, lo decido io. Per ora vado avanti” O gente d’Arezzo, sul lupo via. raccontiamola tutta, non solo un pezzo La Camera di Commercio consegna gli attestati a Quinti Srl e Sbarberi: salgono a 40 le imprese storiche tra Arezzo e Siena riconosciute a livello nazionale Due nuove realtà imprenditoriali ultracentenarie della provincia di Arezzo entrano ufficialmente nel Registro Nazionale delle Imprese Storiche. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Due imprese ultracentenarie aretine entrano nel Registro delle Imprese storiche d’Italia Altre due imprese ultracentenarie aretine entrano nel Registro delle Imprese storiche italianeArezzo,4 marzo 2026 – Questa mattina, nel corso della seduta della Giunta camerale, il Presidente Massimo Guasconi ha consegnato ufficialmente gli... Salini di Groppallo entra nel registro delle Imprese Storiche ItalianeSalgono a sei le realtà piacentine iscritte nel Registro delle Imprese Storiche Italiane, l’archivio nazionale istituito da Unioncamere per...