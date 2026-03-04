Altre due imprese ultracentenarie aretine entrano nel Registro delle Imprese storiche italiane

Due aziende di Arezzo, entrambe con più di cento anni di attività, sono state ufficialmente inserite nel Registro delle Imprese storiche italiane. La decisione è stata presa durante una riunione della Giunta camerale, alla presenza del Presidente. Le imprese, che operano nel settore locale, ora fanno parte di un elenco che raccoglie le aziende con una lunga storia di attività in Italia.

Arezzo,4 marzo 2026 – Questa mattina, nel corso della seduta della Giunta camerale, il Presidente Massimo Guasconi ha consegnato ufficialmente gli attestati di iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese Storiche a due aziende della provincia di Arezzo: la Quinti Srl di Marciano della Chiana, attiva nel settore industriale meccanico dal 1840, e la Sbarberi di Sbarberi Carlo & C. S.n.c. di Bibbiena, storica realtà del commercio di tessuti operante dal 1835. Il Registro, al quale possono iscriversi le imprese che svolgono attività ininterrotta nello stesso settore merceologico da almeno un secolo, è stato istituito nel 2011 in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, su iniziativa di Unioncamere, del coordinamento scientifico del Centro per la cultura d'impresa e con la collaborazione delle Camere di Commercio.