Imprese attente all’ambiente Lavori di efficientamento con il contributo del Comune
Il Comune ha stanziato 200.000 euro per sostenere interventi di efficientamento energetico promossi da imprese di piccole e medie dimensioni. I fondi sono destinati a progetti che mirano a ridurre l’impatto ambientale attraverso interventi di riqualificazione e miglioramento delle strutture esistenti. Le aziende interessate possono presentare domanda per accedere a questa opportunità, che mira a incentivare pratiche più sostenibili e a promuovere l’adozione di tecnologie più efficienti. La scadenza per la presentazione delle richieste è prossima.
Duecentomila euro messi a disposizione per migliorare l’impatto ambientale delle piccole e medie imprese: fino alla mezzanotte del 20 luglio le micro, piccole e medie imprese con sede operativa a Legnano possono presentare domanda per ottenere un contributo a fondo perduto destinato a interventi di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale del proprio patrimonio immobiliare e produttivo. Il bando emesso dal Comune rappresenta il capitolo conclusivo del “local green deal“ sulla sostenibilità energetica avviato sul territorio. L’obiettivo del bando è incentivare la transizione tecnologica nel tessuto produttivo cittadino, riducendo i consumi e le emissioni climalteranti attraverso la sostituzione di impianti e attrezzature obsolete con soluzioni più efficienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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