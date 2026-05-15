Imprese attente all’ambiente Lavori di efficientamento con il contributo del Comune

Il Comune ha stanziato 200.000 euro per sostenere interventi di efficientamento energetico promossi da imprese di piccole e medie dimensioni. I fondi sono destinati a progetti che mirano a ridurre l’impatto ambientale attraverso interventi di riqualificazione e miglioramento delle strutture esistenti. Le aziende interessate possono presentare domanda per accedere a questa opportunità, che mira a incentivare pratiche più sostenibili e a promuovere l’adozione di tecnologie più efficienti. La scadenza per la presentazione delle richieste è prossima.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui