Smascherata truffa in Abruzzo ai danni del Gestore Servizi Energetici Spa con con lavori di efficientamento mai eseguiti VIDEO

Una truffa è stata scoperta in Abruzzo ai danni del Gestore dei Servizi Energetici Spa, coinvolgendo lavori di efficientamento energetico mai realizzati. La guardia di finanza di Giulianova ha individuato un piano fraudolento volto a ottenere indebitamente incentivi pubblici nel settore delle fonti rinnovabili. Gli investigatori hanno raccolto un video che documenta le irregolarità e le azioni poste in essere per ottenere illecitamente i fondi previsti dal “Conto Termico”.

La Compagnia della guardia di finanza di Giulianova avrebbe scoperto un disegno fraudolento finalizzato all’indebito conseguimento di incentivi pubblici, nel settore delle fonti rinnovabili, erogati dal Gestore dei Servizi Energetici Spa relativi al cosiddetto “Conto Termico”, ideato e messo in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Finto documento per l’acquisto di pietre e lavori mai eseguiti: condannato per truffa Tentata truffa ai danni di un'anziana con il metodo del "finto carabiniere": due persone denunciateLa polizia di Caltanissetta ha denunciato due persone, un maggiorenne e un minorenne, rispettivamente alla Procura della Repubblica presso il... Si parla di: GdiF TERAMO: SMASCHERATA TRUFFA CONTINUATA AI DANNI DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. Teramo, GdF: scoperta truffa continuata ai danni del Gestore dei Servizi EnergeticiLa Guardia di Finanza di Giulianova scopre una truffa ai danni del GSE: falsi incentivi per 90mila euro e due persone denunciate ... abruzzonews.eu Le Fiamme gialle smascherano una truffa continuata ai danni del gestore Servizi Energetici S.p.a.La Compagnia della Guardia di Finanza di Giulianova ha scoperto un disegno fraudolento finalizzato all’indebito conseguimento di incentivi pubblici, nel settore delle fonti rinnovabili, erogati dal ... picusonline.it