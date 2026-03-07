Nucleare per il bene di imprese e ambiente Gli scenari del Polimi

In un panorama segnato da crisi geopolitiche, guerre e sanzioni, le imprese italiane stanno puntando sull’energia nucleare come possibile soluzione. Il Politecnico di Milano ha analizzato diversi scenari riguardanti questa opzione, evidenziando come il nucleare possa rappresentare una risposta alle esigenze di approvvigionamento energetico e di tutela ambientale. La discussione riguarda principalmente le implicazioni di questa scelta e le sue potenzialità.

Come sfruttare il nucleare per un'Europa autonoma sull'energia. I numeri dell'Aim Rinnovabili, nucleare, risorse. La guerra ricorda le fragilità italiane. Cambiare si può Crisi geopolitiche, guerre e sanzioni fanno da acceleratore nella ricerca di fonti di energia alternativa a petrolio e gas. In cima alle discussioni, molte, ma più che mai necessaria c'è quella nucleare, con buona pace per gli orfani del referendum del 2011. La primavera scorsa, con la solita lungimiranza, la Fondazione Politecnico di Milano e Ain (Associazione italiana nucleare) hanno messo attorno a un tavolo i manager delle aziende leader nel campo energetico, impegnate anche nella ricerca: Enel, Eni, Edison e Ansaldo Nucleare.