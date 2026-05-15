Impianti sportivi Ariminensis chiede un confronto pubblico | Rimini non può vivere nell’emergenza
Un’associazione di territorio denuncia la situazione degli impianti sportivi a Rimini, sottolineando che le strutture sono insufficienti e non adeguate a soddisfare le esigenze locali. Viene evidenziato come ci siano problemi organizzativi ricorrenti e questioni legate alla gestione delle strutture. L’associazione ha quindi richiesto un confronto pubblico per discutere del futuro delle infrastrutture sportive cittadine e trovare soluzioni ai problemi segnalati. La richiesta mira a coinvolgere le istituzioni e le parti interessate in un dialogo aperto sulla questione.
Impianti insufficienti, strutture inadeguate e continui problemi organizzativi: Ariminensis associazione di territorio lancia l’allarme sulla situazione dello sport a Rimini e chiede un confronto pubblico sul futuro delle infrastrutture sportive cittadine. Secondo l’associazione, le criticità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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