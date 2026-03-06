Comitati e movimenti uniscono le forze per cambiare Rimini nasce l’associazione Ariminensis

Giovedì sera si è svolta la riunione di fondazione dell’associazione Ariminensis, formata da comitati e movimenti cittadini. L’obiettivo dell’organizzazione è valorizzare Rimini e i suoi territori, proteggere le sue caratteristiche storiche e identitarie, e proporre soluzioni ai problemi che coinvolgono i residenti. L’associazione si propone di unire le forze locali per intervenire sulle questioni della città.

Costituita la nuova associazione civica guidata da Claudio Mazzarino: focus su identità dei territori, parcheggi e criticità urbane Giovedì sera (5 marzo) si è tenuta la riunione fondativa dell’associazione Ariminensis, nata con l’obiettivo di valorizzare la città e i suoi territori, tutelarne le peculiarità storiche e identitarie, e proporre soluzioni concrete per i problemi che interessano i cittadini. Valorizzazione dei territori e identità: l'associazione ritiene che la perdita delle identità storiche dei territori sia un problema urgente, interventi come i nuovi lungomari e il Parco del Mare Nord e Sud hanno riqualificato la cartolina ma uniformato le frazioni senza tenere conto delle identità, privando così la città delle sue radici culturali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Nasce l’Ecosistema Culturale: quattro Comuni uniscono le forze per turismo e riqualificazione

Comunali, nasce l’Associazione civica “Cervinara per cambiare”Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Cervinara è chiamato alle elezioni amministrative dopo la c aduta del sindaco Caterina Lengua e in paese...

Altri aggiornamenti su Comitati e movimenti uniscono le forze....

Discussioni sull' argomento Si Ponte, in piazza 30 associazioni, sindacati e movimenti: Ci aspettiamo una partecipazione civica e bipartisan; L’ora del Ponte, Sicilia e Calabria 30 associazioni scendono in piazza; Assemblea centrodestra. Protagonisti i comitati: Il senso della ‘polis’; L’evento dei Sì Ponte a Messina: Non vogliamo bandiere di partito.

Ponte sullo Stretto, 30 associazioni e sindacati in piazza per il Sì. Ecco qualiNon solo la città e provincia di Messina, ma trenta tra associazioni, movimenti, comitati e sindacati delle regioni Sicilia e ... 98zero.com

Dopo il confronto in Prefettura, comitati e cittadini tornano a riunirsi per chiedere risposte: tra le proposte incontro con la sindaca Salis, presidi pubblici e un patto per la sicurezza - facebook.com facebook

Il mio viaggio nei Comitati CRI della Calabria inizia dal Centro di Accoglienza Migranti di contrada Portosalvo, a Vibo Valentia. Qui, davanti a Volontarie e Volontari dei Comitati CRI di Vibo Valentia e Costa degli Dei, ed in una struttura che é stata negli anni tot x.com