Rimini Ariminensis propone un piano per salvare i negozi del centro

A Rimini, un’associazione di commercianti ha presentato un piano per evitare la chiusura dei negozi nel centro storico. Tra le proposte ci sono nuovi accordi sugli affitti, con l’obiettivo di ridurre i costi e fermare le chiusure. Sono inoltre previsti sgravi sulla tassa sui rifiuti per le attività commerciali in difficoltà. La proposta mira a sostenere i negozi in un momento di crisi.

? Cosa scoprirai Come possono i nuovi accordi sugli affitti fermare le chiusure?. Quali sgravi sulla Tari sono previsti per i negozi in difficoltà?. Come cambierà l'accesso ai parcheggi per chi acquista in centro?. Cosa accadrà alle botteghe storiche se non si interviene subito?.? In Breve Sgravio Tari e nuovi accordi per canoni d'affitto più equilibrati tra proprietari.. Potenziamento parcheggio Gramsci e agevolazioni per i clienti nei negozi del centro.. Programmazione eventi annuali e sfilate moda per valorizzare le boutique locali.. Supporto digitale per e-commerce e uso di temporary shop nei locali sfitti.. Ariminensis lancia un piano d’emergenza storico di Rimini per contrastare la chiusura dei negozi e l’aumento dei locali sfitti nelle vie del borgo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimini, Ariminensis propone un piano per salvare i negozi del centro Notizie correlate Commercio, Ariminensis chiede un piano urgente per il centro. "Dai parcheggi agli eventi, cosa serve"Il centro storico di Rimini sta vivendo una fase sempre più critica: negozi che chiudono, locali sfitti in aumento e una progressiva perdita di... L’Aquila, il PD propone: scuole in centro per rilanciare i negozi? Cosa scoprirai Come possono le nuove costruzioni superare i vincoli di sicurezza? Perché la maggioranza ha sempre respinto il ritorno delle scuole?... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Commercio, Ariminensis chiede un piano urgente per il centro. Dai parcheggi agli eventi, cosa serve; Il piano strategico 2040. Ariminensis: Così una Rimini a due velocità; Centro storico di Rimini, Ariminensis lancia l’allarme: Servono interventi urgenti. Crisi negozi del centro storico. Ariminensis propone pacchetto di interventiDi fronte alla situazione sempre più complessa che vive il centro storico di Rimini con negozi che chiudono, locali sfitti in aumento e una progressiva perdita di attrattività, l’associazione Ariminen ... msn.com Centro storico di Rimini, Ariminensis lancia l’allarme: Servono interventi urgentiL’associazione chiede meno tasse, parcheggi più accessibili, eventi continuativi e misure concrete contro il degrado e la chiusura dei negozi ... altarimini.it "La verità sta da un'altra parte", dice il sindaco di Rimini, che considera l'intervista di Roberto #Savi a #Belve "un tentativo patetico di riaprire quello che è già scritto nelle carte e nei processi". x.com Rimini, il sindaco sulla Uno Bianca: “Offese alla verità e alle vittime” Leggi qui: https://altarimini.it/rimini-il-sindaco-sulla-uno-bianca-offese-alla-verita-e-alle-vittime.php - facebook.com facebook