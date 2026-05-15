Immobili in Versilia il mattone è oro | il valore tocca quasi i 5 miliardi è oltre il 6% del mercato nazionale

In Versilia, il settore immobiliare di lusso vale circa 4,64 miliardi di euro, rappresentando più del 6% del totale nazionale di questa categoria. Attualmente, sono in vendita immobili di alto livello nella zona, che costituiscono una quota significativa del mercato residenziale di pregio nel paese. La cifra indica un valore complessivo elevato, con una presenza importante di proprietà di fascia alta nell’area. La cifra si riferisce alla somma di tutti gli immobili di lusso disponibili sul mercato locale.

Versilia, 15 maggio 2026 – In Versilia il valore complessivo degli immobili di lusso, attualmente in offerta, raggiunge i 4,64 miliardi di euro circa, pari a oltre il 6% dell’intero mercato nazionale del segmento residenziale di pregio. https:www.lanazione.itviareggiocronacala-spiaggia-tutta-doro-cabine-4c30aba5 Ovviamente a fare la parte del leone è Forte dei Marmi dove da sempre si sono concentrati gli investimenti prima dell’imprenditoria italiana, poi aprendo al mercato russo, arabo e americano. È quanto evidenziato dalla quinta edizione dell’ Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia, realizzato da Immobiliare.it Insights, proptech company guidata da Luke Brucato, specializzata in analisi di mercato e parte del gruppo Immobiliare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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