Eredità Deoriti il Comune vende gli immobili | valore di oltre un milione
Il Comune ha aperto una procedura di vendita per gli immobili appartenuti all’eredità di Edmea Deoriti, deceduta nel 2016. Il patrimonio comprende diversi immobili per un valore complessivo di oltre un milione di euro. La manifestazione di interesse rimarrà aperta per un certo periodo, consentendo a potenziali acquirenti di presentare le loro proposte. La vendita rappresenta la fase conclusiva di una gestione patrimoniale avviata dopo la sua scomparsa.
L’eredità di Edmea Deoriti, la casalecchiese scomparsa nel 2016, entra nella fase operativa più importante: il Comune ha ufficialmente aperto la manifestazione di interesse per la vendita del consistente patrimonio immobiliare lasciato dalla donna.In accordo con gli altri eredi (tra cui ANT e la.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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