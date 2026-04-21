A Foggia professionisti da tutta Italia | oltre 11 miliardi il volume economico degli immobili all’asta

A Foggia si sono riuniti professionisti provenienti da diverse parti d’Italia per un evento dedicato al settore immobiliare all’asta. Durante l’incontro sono stati presentati dati ufficiali che indicano un volume economico complessivo superiore agli 11 miliardi di euro relativi agli immobili messi all’asta nella città e nelle zone limitrofe. L’evento ha attirato operatori e esperti del settore, interessati alle opportunità di mercato e alle tendenze attuali.

FOGGIA – Le procedure esecutive immobiliari sono dei percorsi giuridici che permettono a un creditore di recuperare forzatamente i soldi che gli spettano attraverso la vendita di un immobile di proprietà del debitore. In parole semplici, se qualcuno non paga un debito (come un mutuo o un finanziamento), il creditore può rivolgersi al Tribunale affinché un bene del debitore venga sequestrato e venduto all'asta, usando poi il ricavato per saldare il debito. La procedura segue un iter rigoroso stabilito dal codice di procedura civile. UN VOLUME DI 11 MILIARDI. Nel 2025, il volume economico totale delle unità immobiliari oggetto di asta in Italia è stato di 11,26 miliardi di euro come valore di base d’asta complessivo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - A Foggia professionisti da tutta Italia: oltre 11 miliardi il volume economico degli immobili all’asta Notizie correlate All’asta il volume di Jacopone da TodiC’è anche un pezzo che richiama Lucca nell’asta primaverile che Gonnelli Casa d’Aste si prepara all’asta primaverile dedicata a Libri, Autografi e... Asta da record per Apple: venduti pezzi storici e oggetti appartenuti a Steve Jobs per 8.1 miliardi di dollari. Ecco i cimeli battuti all’astaL'asta è stata organizzata in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione di Apple. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: A Foggia incontro nazionale sulle procedure esecutive immobiliari; Foggiani in difficoltà, nasce uno sportello d'ascolto neutro: Ci rivolgiamo anche a chi subisce violenza - FoggiaToday; Terry Gilliam sarà ospite a Foggia di Mònde – Festa del Cinema sui Cammini; L'irritazione di Meloni sul caso Di Foggia: l'ad di Terna non rinuncia alla buonuscita da 7,3 milioni. E rimanda l'addio. A Palazzo Dogana oltre 100 professionisti per un incontro nazionale sulle procedure esecutive immobiliariFoggia si prepara a diventare il centro nazionale del confronto sulle procedure esecutive immobiliari. Oltre 100 professionisti delegati in presenza e circa 1.200 partecipanti da remoto – tra avvocati ... foggiacittaaperta.it FOGGIA IMMOBILIARI A Foggia incontro nazionale sulle procedure esecutive immobiliariFOGGIA – Foggia si prepara a diventare il centro nazionale del confronto sulle procedure esecutive immobiliari. Oltre 100 professionisti delegati in presenza e circa 1.200 partecipanti da remoto – tra ... statoquotidiano.it A FOGGIA INCONTRO NAZIONALE SULLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI (Oltre 100 professionisti in presenza e altri 1200 in remoto per l’evento nel capoluogo Dauno. Mercoledì 22 aprile, dalle 15 alle 19, nella Sala del Tribunale di Palazzo Doga - facebook.com facebook Il 21/04 a #Foggia arriva #JobDigitalLab: un incontro operativo per imprese e professionisti su come governare l'innovazione e l'intelligenza artificiale. CCIAA Foggia, via M. Protano, 7 Tutti i dettagli sul nostro sito fg.camcom.it/node/1391 x.com