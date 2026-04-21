Stimolazioni dei sensi ed esperienze immersive a Concordia nasce Universo blu per una scuola più inclusiva

Martedì 21 aprile è stato inaugurato a Concordia il progetto “Universo blu”, una scuola che mira a offrire stimolazioni sensoriali e esperienze immersive. Alla cerimonia hanno partecipato diverse autorità locali, tra cui il sindaco, l’assessora alla scuola e la dirigente scolastica, oltre al presidente di un’associazione e alla direttrice del distretto socio-sanitario. L’iniziativa si propone di rendere l’educazione più inclusiva e coinvolgente per gli studenti.

È stata inaugurata martedì 21 aprile, alla presenza della sindaca Marika Menozzi, dell’assessora alla scuola Paola Giubertoni, della dirigente scolastica Anna Maria Cristaldi, del presidente dell’associazione Playa d’en Fossa Matteo Bautti, della direttrice del distretto socio-sanitario di.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Cinisara cheese: a Cinisi degustazioni ed esperienze immersive alla scoperta dei prodotti della vacca cinisaraDomenica 26 aprile a Cinisi tra degustazioni, esperienze immersive e attività per tutte le età. Anticipazioni Colpa dei sensi stasera, 10 febbraio 2026, trama seconda puntata: scontro tra Davide ed Enrico, Laura sviene a scuolaLa fiction Colpa dei sensi torna in prima serata martedì 10 febbraio 2026 su Canale 5 con la sua seconda puntata, portando avanti una trama densa di... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Celestial wellness, il nuovo benessere al chiaro di luna tra stelle e silenzio; La scuola in cammino di Strade Maestre sbarca in Sicilia: visite didattiche in 15 comuni; Fondazione Busi, nuovi strumenti multisensoriali per la cura delle demenze; Scuole più inclusive: inaugurate le aule sensoriali nei plessi. Sclerosi Mulipla. La stimolazione magnetica transcranica è efficace per il recupero di cammino ed equilibrioUno studio italiano ha dimostrato che la combinazione di stimolazioni magnetiche al cervelletto e la neuroriabilitazione vestibolare accelerano il recupero del cammino e dell’equilibrio in persone con ... disabili.com “C’è un limite al numero di stimolazioni ovariche che si possono fare nella vita” In questo video il dottor Parastie risponde a una delle domande più frequenti di chi intraprende un percorso di PMA. Guarda il video per approfondire e fare chiarezza. facebook