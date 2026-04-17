Cinisara cheese | a Cinisi degustazioni ed esperienze immersive alla scoperta dei prodotti della vacca cinisara

Domenica 26 aprile a Cinisi si svolgerà un evento dedicato alla degustazione e alla scoperta dei prodotti legati alla vacca cinisara. La giornata prevede attività per tutte le età, con momenti di assaggio e esperienze immersive che permetteranno di conoscere da vicino i formaggi tradizionali preparati con il latte di questa razza. L’iniziativa si propone di valorizzare le produzioni locali e il legame con il territorio.

Domenica 26 aprile a Cinisi tra degustazioni, esperienze immersive e attività per tutte le età. Una giornata interamente dedicata alla scoperta della vacca cinisara e dei formaggi tradizionali derivati dal suo latte, autentica espressione del territorio di Cinisi: è questo lo spirito di “Cinisara.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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