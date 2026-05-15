Imbiancata di maggio sulle cime
A maggio, le cime delle montagne si sono ricoperte di neve fresca. A Aprica Magnolta sono stati misurati 25 centimetri di neve a 1.950 metri di quota, mentre ai 3.032 metri del Passo Marinelli l’altezza si è attestata sui 125 centimetri. Questi dati sono stati rilevati durante le ultime rilevazioni, confermando la presenza di un’abbondante accumulo nevoso in quota. La neve residua si è accumulata in modo consistente anche nelle zone più alte della zona.
APRICA Venticinque centimetri di neve ai 1.950 metri di Aprica Magnolta, altrettanti ai 3.032 del Passo Marinelli, dove l’altezza della "fresca" al suolo ha raggiunto così i 125 centimetri. "Un 15 maggio che sembrerà un 15 dicembre". La previsione del meteorologo de iLMeteo.it Lorenzo Tedici non fa una piega. Dopo le raffiche di vento fortissime (con tanto di allerta gialla della Protezione Civile) dei giorni scorsi, la pioggia torrenziale e la neve - tanta neve - a imbiancare le cime, oggi e domani in provincia, come del resto in gran parte dello Stivale, si dovrà ancora fare i conti con temperature insolitamente rigide per il periodo.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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