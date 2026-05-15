Imbiancata di maggio sulle cime

A maggio, le cime delle montagne si sono ricoperte di neve fresca. A Aprica Magnolta sono stati misurati 25 centimetri di neve a 1.950 metri di quota, mentre ai 3.032 metri del Passo Marinelli l’altezza si è attestata sui 125 centimetri. Questi dati sono stati rilevati durante le ultime rilevazioni, confermando la presenza di un’abbondante accumulo nevoso in quota. La neve residua si è accumulata in modo consistente anche nelle zone più alte della zona.

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