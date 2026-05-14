Neve in Lombardia a maggio fiocchi bianchi al Passo del Tonale e a Ponte di Legno Imbiancata anche Livigno

Il 14 maggio 2026, in Lombardia si sono verificati nevicamenti in diverse località di montagna, tra cui il Passo del Tonale, Ponte di Legno e Livigno. Numerosi video e foto sono stati condivisi sui social network, mostrando i fiocchi di neve che coprono le aree alpine e prealpine. La neve si è depositata anche in zone normalmente caratterizzate da temperature più miti, creando un fenomeno insolito per il periodo. Non sono stati segnalati disagi o interruzioni alla viabilità.

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