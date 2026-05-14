Neve in Lombardia a maggio fiocchi bianchi al Passo del Tonale e a Ponte di Legno Imbiancata anche Livigno
Il 14 maggio 2026, in Lombardia si sono verificati nevicamenti in diverse località di montagna, tra cui il Passo del Tonale, Ponte di Legno e Livigno. Numerosi video e foto sono stati condivisi sui social network, mostrando i fiocchi di neve che coprono le aree alpine e prealpine. La neve si è depositata anche in zone normalmente caratterizzate da temperature più miti, creando un fenomeno insolito per il periodo. Non sono stati segnalati disagi o interruzioni alla viabilità.
Sondrio, 14 maggio 2026 – Primavera con la neve in Lombardia, dal Bresciano alla Valtellina: numerosi i video e le immagini postati suoi social che immortalano la caduta di soffici fiocchi di bianchi in montagna, oggi, giovedì 14 maggio. Allerta gialla. Il peggioramento – che era stato annunciato i giorni scorsi – è dovuto alla perturbazione in discesa dall'Europa centrale che sta investendo anche la Lombardia. Gli esperti meteo hanno infatti lanciato un’allerta gialla, che dovrebbe durare per la giornata di oggi e per quella di domani, venerdì 15 maggio. https:www.ilgiorno.itmeteoforti-temporali-grandine-lombardia-milano-yy69jsy8 Grandine in pianura e neve in montagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Il Passo del Tonale stamattina sotto una nevicata meravigliosa, guardate che spettacolo! Sembrava pieno inverno con questi fiocchi di neve come fazzoletti.. ?? Video di Emiliano #montagna #alpi #neve #passodeltonale #primavera facebook
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