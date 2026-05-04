Altair | Medaglia d’Oro per il salvataggio notturno sulle Tre Cime

Una squadra di soccorritori ha ricevuto una medaglia d’oro per aver effettuato un salvataggio notturno tra le Tre Cime di Lavaredo. Un elicottero ha sorvolato le pareti in condizioni di totale oscurità, consentendo di recuperare una scalatrice con emorragie interne. L’intervento si è svolto durante le ore notturne, con tecniche di volo e di soccorso che hanno permesso di raggiungere e portare in salvo la persona in difficoltà.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'elicottero a volare nel buio totale tra le pareti?. Cosa ha permesso di salvare la scalatrice nonostante le emorragie interne?. Chi ha coordinato il recupero tecnico durante le turbolenze dolomitiche?. Perché il Commissariato di Bolzano ha proposto questa medaglia d'oro?.? In Breve Consegna Medaglia d'Oro il 5 maggio all'Aquila per l'equipaggio del 4° Reggimento Altair.. Piloti Semola e Lucciola operarono con visione notturna insieme al soccorritore CNSAS Zandegiacomo.. Missione eseguita il 21 agosto 2017 per salvare una scalatrice a 9000 piedi.. Intervento coordinato dal Colonnello Verdecchia su proposta del Commissariato del Governo di Bolzano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Altair: Medaglia d’Oro per il salvataggio notturno sulle Tre Cime Notizie correlate Giuseppe Girolamo: oggi ad Alberobello la medaglia d’oro al valore civile per l’eroe della Concordia Lasciò il posto sulla scialuppa di salvataggio a una bambina e morì nel naufragioComunicazione del Comune di Alberobello: Venerdì 20 marzo ’26 alle 11 Municipio, sala consiliare “Gianpiero Desantis” Sua Eccellenza il prefetto di... L'alpinista Hervé Barmasse a Fara San Martino racconta le sue imprese sulle cime di tutto il mondoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Giovedì... Aggiornamenti e contenuti dedicati Soccorso estremo con l'elicottero sulle Tre Cime: medaglia d'oro all'equipaggioL'episodio avvenne il 21 agosto 2017: un velivolo del 4° reggimento Aves Altair attuò una missione notturna di emergenza per il recupero di una scalatrice francese ferita, rimasta appesa alle corda e ... giornaletrentino.it Medaglia al Merito all'equipaggio dell'Altair per l'eroico soccorso sulle Tre CimeIl 21 agosto 2017, in uno degli scenari montani più iconici e al tempo stesso insidiosi delle Dolomiti, le Tre Cime di Lavaredo, un equipaggio del 4° Reggimento Aves Altair portò a termine una mission ... ansa.it