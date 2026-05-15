Il dibattito sulla riapertura della caccia in spiaggia si fa più acceso, con associazioni ambientaliste che chiedono al presidente della Repubblica di fermare l’iter parlamentare. La proposta prevede l’ampliamento delle specie cacciabili, tra cui stambecco e piccioni di città, e introduce restrizioni che potrebbero ostacolare manifestazioni di dissenso e proteste pacifiche. La questione coinvolge anche lettere della Commissione europea e legami con agriturismi venatori, alimentando un acceso confronto pubblico.

R iapertura della “ caccia in spiaggia ”, ampliamento delle specie cacciabili (con l’inclusione di stambecco e piccioni), divieto di “ostacolare o rallentare” l’attività venatoria (che rischia di colpire anche forme di dissenso e protesta pacifica). Sono solo alcuni dei punti critici per i quali il ddl Malan, rinominato “ddl caccia selvaggia” o “ddl Sparatutto” dalle associazioni ambientaliste, scalda da mesi gli animi di chi difende la biodiversità in Italia. Per la gioia dell’1% dell’intera popolazione nazionale: ovvero, i cacciatori. Non solo, per questi punti critici, il ddl ha sollevato anche qualche perplessità in Commissione Ue. L’Ue vuole ridurre lo status di protezione dei lupi, l’ira degli animalisti X Leggi anche › «Il peggiore attacco mai sferrato alla fauna selvatica in Italia». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il Wwf e altre associazioni hanno chiesto a Mattarella di bloccarne l’iter parlamentare. C'entrano "piccioni di città", "agriturismi venatori" e una certa lettera della Commissione Ue

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