Ddl sulla caccia primo ok in commissione Le associazioni | una lettera del dicembre scorso dell'UE contraria nascosta dal Governo

In commissione è passato il disegno di legge sulla caccia, con oltre 50 associazioni che si sono opposte, tra cui ENPA, LAC, LAV, Legambiente, LIPU-BirdLife Italia e WWF Italia. Queste organizzazioni avevano inviato a dicembre una lettera all’Unione Europea esprimendo la loro contrarietà, ma il Governo avrebbe nascosto questa comunicazione. La discussione sul provvedimento prosegue in Parlamento.

Oltre 50 associazioni, tra cui ENPA, LAC, LAV, Legambiente, LIPU-BirdLife Italia e WWF Italia, sono venute in possesso di una lettera ufficiale della Commissione europea, inviata a dicembre 2025 al Governo italiano e "finora volutamente ignorata dalla Presidente Meloni e dalla maggioranza di centrodestra", che boccia parti fondamentali del disegno di legge sulla caccia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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