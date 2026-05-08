Una delegazione di attivisti si è recata presso la sede della Commissione Europea a Roma, portando una lettera. La protesta si svolge nel contesto della presenza di un politico straniero in città e della contestazione relativa a una flottiglia bloccata in acque internazionali. Il presidio si era svolto precedentemente nel quartiere Santissimi Apostoli, coinvolgendo manifestanti che contestano le decisioni prese in ambito internazionale.

Una delegazione del presidio in Santissimi apostoli, a Roma, convocato per protestare contro la presenza a Roma di Marco Rubio e contro il blocco della Flotilla in acque internazionali, ha raggiunto la sede della Commissione Europea in Italia, situata nella vicina via 4 novembre. Lì i delegati dei movimenti scesi in piazza hanno consegnato una lettera in sei punti ai rappresentanti dell’Ue, in cui viene ribadito: il rilascio immediato di Thiago Avila e Sayf Abukeshek, fatti prigionieri da Israele dopo il blocco della Flotilla, la fine degli accordi di collaborazione tra Ue e Israele, la liberazione dei prigionieri politici palestinesi, la condanna contro la legge isreliana che ha introdotto la pena di morte e l’attivazione della protezione diplomatica consolare.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, attivisti consegnano una lettera nella sede della Commissione Ue a Roma

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