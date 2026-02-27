Il vocal coach commenta Sanremo 2026 | Sal Da Vinci sa come stare sul palco Arisa strutturata

Il vocal coach Giancarlo Genise, noto per la sua esperienza nel settore, ha commentato il Festival di Sanremo 2026. Ha affermato che Sal Da Vinci mostra sicurezza sul palco, mentre Arisa si distingue per una struttura ben definita. Queste sono alcune delle osservazioni fatte dal professionista sui protagonisti della manifestazione musicale. La sua analisi si concentra sulle performance degli artisti durante la kermesse.

Giancarlo Genise, tra i vocal coach più importanti d’Italia, torna a commentare per noi il Festival di Sanremo 2026. La top five della terza serata, andata in onda giovedì 26 febbraio su Rai 1, ha visto la conferma di Arisa e Serena Brancale. E le interessanti new entry di Sayf, Luchè e Sal Da Vinci (leggi la classifica della terza serata). Sempre nella terza serata è stato decretato il vincitore di Sanremo Giovani, Nicolò Filippucci. Sanremo 2026 sembra finalmente aver preso l'abbrivio e i dati di ascolto, oggetto di polemiche vivaci, lo confermano. Questa terza serata è stata la migliore di sempre dal punto di vista dello share. 🔗 Leggi su Dilei.it

