Il vescovo a scuola e flash-mob nel quartiere | l’abbraccio della comunità alla famiglia di Giulio Lovera

A Bergamo, nel giorno dedicato alla memoria di Giulio Lovera, si sono svolti momenti di vicinanza e solidarietà. La famiglia del ragazzo ha ricevuto l’affetto di amici e conoscenti durante una cerimonia presso la scuola frequentata. Nel quartiere si sono svolti anche un flash-mob e incontri con il vescovo, che hanno coinvolto la comunità locale. I fiori e i bigliettini lasciati davanti alla scuola sono stati raccolti in segno di rispetto e ricordo.

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