Il vescovo a scuola e flash-mob nel quartiere | l’abbraccio della comunità alla famiglia di Giulio Lovera
A Bergamo, nel giorno dedicato alla memoria di Giulio Lovera, si sono svolti momenti di vicinanza e solidarietà. La famiglia del ragazzo ha ricevuto l’affetto di amici e conoscenti durante una cerimonia presso la scuola frequentata. Nel quartiere si sono svolti anche un flash-mob e incontri con il vescovo, che hanno coinvolto la comunità locale. I fiori e i bigliettini lasciati davanti alla scuola sono stati raccolti in segno di rispetto e ricordo.
Bergamo, 15 maggio 2026 – Sul banco i fiori e i bigliettini dei compagni di classe. Giulio Lovera, il bambino di 9 anni morto sotto gli occhi del padre nel tragico incidente di piazzale Risorgimento, al quartiere Loreto, frequentava la 4°A dell’istituto Imiberg di via Santa Lucia assieme a suo fratello maggiore. BERGAMOMORTALE DI GIULIO LOVERA, BAMBINO DI 9 ANNI INVESTITO SULLA STRADA, RILIEVI SUL POSTO, FIORI E MESSA DEL VESCOVO ALLA SUA SCUOLAFOTO DE PASCALE ANSA LOCAL Ieri mattina a scuola doveva essere una giornata di festa, con la visita del vescovo, Francesco Beschi, programmata nel chiostro dell’istituto, con canti, doni e momenti di condivisione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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