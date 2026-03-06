Cruciani e lo spettacolo nel giorno della festa della donna l' associazione Non una di meno | Flash mob contro di lui

Il 8 marzo 2026 a Belluno si è svolto un flash mob organizzato dall’associazione Non una di meno, in occasione della festa della donna. L’evento ha coinvolto un gruppo di persone che si sono riunite in piazza per manifestare, con slogan e manifesti, contro una figura pubblica. La manifestazione ha attirato l’attenzione di passanti e media locali.

BELLUNO - 8 marzo 2026. Giornata internazionale della donna. Giornata di consapevolezza, istituita per celebrare le donne ma soprattutto per sottolineare l'importanza della lotta per i loro diritti. E nonostante questo dovrebbe essere scontato, le più di 50 donne uccise nel 2025 in Italia raccontano tutt'altra storia. Non una di meno Belluno (Nudm) invita la cittadinanza domenica a partire dalle ore 15 davanti al Teatro Comunale, per "un'occasione di festa, rivendicazioni, comunità, partecipazione, lotta". Quest'anno, tuttavia, la scelta del luogo non è casuale. Proprio l'8 marzo, infatti, il Teatro Buzzati ospiterà lo spettacolo "Via Crux"