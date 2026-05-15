Il vertice Brics si chiude senza un accordo sul Medio Oriente

Il vertice dei ministri degli Esteri dei Paesi Brics, svoltosi a Nuova Dehli e durato due giorni, si è concluso senza raggiungere un accordo sulla questione del Medio Oriente. Tra gli argomenti principali discussi, questa tematica non ha portato a risultati concreti o dichiarazioni condivise. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa riguardo a eventuali decisioni, e il meeting si è chiuso senza accordi formali sul tema trattato.

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