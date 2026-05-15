Il vertice Brics si chiude senza un accordo sul Medio Oriente

Da lettera43.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vertice dei ministri degli Esteri dei Paesi Brics, svoltosi a Nuova Dehli e durato due giorni, si è concluso senza raggiungere un accordo sulla questione del Medio Oriente. Tra gli argomenti principali discussi, questa tematica non ha portato a risultati concreti o dichiarazioni condivise. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa riguardo a eventuali decisioni, e il meeting si è chiuso senza accordi formali sul tema trattato.

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Dal summit è uscita solo una dichiarazione dell’India, Paese ospitante, con passaggi sulla necessità dell’autodeterminazione della Palestina e della fine dell’embargo su Cuba. Presenti Iran e Emirati Arabi Uniti, in guerra tra loro. Il vertice di due giorni dei ministri degli Esteri dei Paesi Brics, che si è svolto a Nuova Dehli, è terminato senza un accordo sul Medio Oriente, che era uno dei temi sul tavolo. La mancata intesa nasce dal fatto che l’organizzazione politico-economica intergovernativa raggruppa Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Etiopia, Egitto, Indonesia, Emirati Arabi Uniti e Iran: gli ultimi due Paesi al momento in guerra tra di loro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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