Negoziati USA-Iran falliti nella notte | nessun accordo sul nucleare tensione alta in Medio Oriente

Nella notte si sono conclusi senza successo i colloqui tra Stati Uniti e Iran tenutisi a Islamabad. Non è stato raggiunto un accordo sul programma nucleare iraniano, e la situazione ha portato a un aumento delle tensioni nella regione del Medio Oriente, con possibili ripercussioni anche a livello internazionale. I negoziati sono durati diverse ore, senza esiti positivi.

Falliti i negoziati USA-Iran nella notte a Islamabad: nessun accordo sul nucleare e tensione crescente in Medio Oriente con possibili ripercussioni globali.. ISLAMABAD – Si è concluso con una fumata nera il primo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran, andato in scena nella notte in Pakistan. A confermarlo è stato il vicepresidente americano JD Vance, che ha dichiarato che non è stato raggiunto alcun accordo. Il fallimento dei colloqui segna un nuovo momento di tensione nello scenario internazionale, già fortemente instabile per il conflitto in Medio Oriente e le questioni legate al nucleare iraniano. Il nodo centrale: nucleare e condizioni inconciliabili.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Negoziati USA-Iran falliti nella notte: nessun accordo sul nucleare, tensione alta in Medio Oriente Falliti negoziati Usa-Iran: nessun accordo. Vance e la delegazione di Teheran lasciano il PakistanISLAMABAD (PAKISTAN) – Il tavolo di pace salta in piena notte e lascia il mondo nella paura. Leggi anche: Falliti i negoziati Usa-Iran, Vance lascia il Pakistan: “Nessuna promessa sul nucleare”. Iran: “Le richieste di Washington sono irragionevoli” Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza