il ritorno di mariarosaria rossi con lupi e le altre pillole del giorno

Mariarosaria Rossi, ex figura di rilievo nel cerchio magico berlusconiano, ha annunciato il suo ritorno in corsa alle prossime amministrative con il partito Noi Moderati di Maurizio Lupi. Dopo aver lasciato il centrodestra nel 2022 per unirsi a Coraggio Italia di Toti e Brugnaro, Rossi si presenta ora nuovamente come candidata. La sua presenza si inserisce nel quadro delle elezioni locali in programma nei prossimi mesi.

Ora è ufficiale: Mariarosaria Rossi, ex figura chiave del cerchio magico berlusconiano passata al partito centrista nel 2022 dopo una parentesi in Coraggio Italia di Toti e Brugnaro, torna in campo alle prossime Amministrative con Noi Moderati di Maurizio Lupi. Sarà candidata a sindaco di Santa Marinella e Santa Severa, vicino Roma. La conferma è arrivata direttamente dal leader Lupi e dai referenti regionali e provinciali Marco Di Stefano e Paolo Toppi. «Con questa scelta emerge con chiarezza la volontà di costruire una proposta politica solida e credibile per la città, capace di interpretare le aspettative dei cittadini e di offrire una guida autorevole dopo la conclusione anticipata dell’esperienza amministrativa del centrosinistra guidato da Pietro Tidei», recita il comunicato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

