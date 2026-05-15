Il tuo personale ATA ha competenze di problem solving? Cos’è e la modulistica sull’autovalutazione e strategie per introdurlo
In una scuola moderna, il personale ATA si trova spesso a dover affrontare situazioni impreviste che richiedono capacità di risoluzione dei problemi. La gestione di pratiche amministrative, tecniche e organizzative si combina con le relazioni tra colleghi e studenti, creando un ambiente in continua trasformazione. Per migliorare l’efficienza, sono disponibili modulistiche specifiche sull’autovalutazione e strategie mirate per sviluppare queste competenze. La sfida consiste nel trovare strumenti pratici che facilitino interventi tempestivi e risposte adeguate alle esigenze quotidiane.
La scuola contemporanea è un’organizzazione complessa, dinamica e in continua evoluzione. Accanto alla funzione educativa e didattica, emergono quotidianamente esigenze amministrative, tecniche, organizzative e relazionali che richiedono risposte rapide ed efficaci. In questo scenario, il personale ATA – amministrativo, tecnico e ausiliario, coordinati dal DSGA – svolge un ruolo fondamentale nel garantire il funzionamento dell’istituzione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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