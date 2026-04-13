Fede ascolto e il sogno di Francesco | a Foggia una tenda per celebrare gli 800 anni dalla morte del ' poverello' di Assisi

A Foggia è stata allestita una tenda per celebrare gli 800 anni dalla morte di Francesco d’Assisi. L’evento include momenti di ascolto e riflessione sulla vita e il messaggio del santo, conosciuto come il “poverello” di Assisi. La commemorazione si inserisce nel ricordo di un percorso iniziato otto secoli fa, quando Francesco lasciò la terra. La manifestazione si svolge nel rispetto del suo insegnamento di amore, pace e fraternità.