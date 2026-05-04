Pordenone celebra Pietro Edo | 600 anni dell’umanista di frontiera

A Pordenone si celebra il sesto centenario della nascita di Pietro Edo, figura di spicco dell’umanesimo. La ricorrenza invita a scoprire i legami con i colleghi di Pietro Bembo e il ruolo che questi legami hanno avuto nel panorama culturale dell’epoca. Tra rievocazioni storiche e approfondimenti, l’evento offre uno sguardo sulle influenze che l’umanista ha esercitato sulla società, anche attraverso i canti delle confraternite e le attività dei mercanti.

? Cosa scoprirai Chi erano i colleghi di Pietro Bembo legati all'umanista pordenonese?. Come hanno influenzato i canti delle confraternite la vita dei mercanti?. Dove sono custoditi i manoscritti originali delle laude scritte da Edo?. Quali luoghi storici compongono l'itinerario dedicato all'intellettuale di frontiera?.? In Breve Concerto musicale con Francesco Zimei l'8 maggio presso la Chiesa del Cristo.. Percorso guidato nei luoghi storici pordenonesi previsto per il 10 maggio pomeriggio.. Incontri didattici nelle scuole superiori locali programmati per l'anno scolastico 20252026.. Collaborazione scientifica tra Università di Udine e Università degli Studi di Trento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pordenone celebra Pietro Edo: 600 anni dell’umanista di frontiera Notizie correlate Montemurlo celebra Edo Martini: l’eredità di un uomo del bene comuneLa comunità di Montemurlo si prepara a onorare la memoria di un uomo che ha segnato profondamente la storia civile e sportiva del territorio. Pordenone celebra le donne dell’Arma: in prima linea con coraggio e dedizioneDal 2000, anno in cui le Forze Armate italiane hanno aperto le porte alla componente femminile, la presenza delle Carabiniere sul territorio è...