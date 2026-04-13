Levanto il nuovo Cinema Teatro Sport celebra l’eredità di Pietro Zoppi

A Levanto, l’auditorium del nuovo Cinema Teatro Sport di via Cairoli ha ospitato un pubblico consistente, con molte persone in piedi, per ricordare Pietro Zoppi. La cerimonia ha riunito diversi cittadini, in un momento dedicato alla memoria politica dell’ex esponente locale. La serata ha visto la partecipazione di molti presenti, che hanno assistito alla commemorazione nell’ambito di un evento pubblico.

L’auditorium del nuovo Cinema Teatro Sport di via Cairoli, a Levanto, ha accolto una platea numerosa e parte in piedi per celebrare la memoria politica di Pietro Zoppi. L’evento, nato dalla volontà del Comune locale con il sostegno del Club Unesco di Levanto e Cinqueterre, ha segnato l’inaugurazione della nuova struttura culturale attraverso la presentazione del volume Territorio e lavoro: la vita politica di Pietro Zoppi, curato da Nicola Carozza per le Edizioni Giacchè. Un mosaico di presidi sanitari, banche e radici politiche locali. Il dibattito aperto in sala ha tracciato un filo diretto tra l’eredità lasciata dall’onorevole e lo sviluppo pratico del territorio spezzino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Levanto, il nuovo Cinema Teatro Sport celebra l’eredità di Pietro Zoppi A Napoli rinasce il Teatro Cinema delle Palme e celebra i suoi 100 anni di storiaNell’anno del suo centenario, rinasce il Teatro Cinema delle Palme di via Vetriera a Napoli, un gioiello Liberty incastonato nel cuore culturale e... Leggi anche: Giappone Guest of Honour al Marché du Film 2026: Cannes celebra 120+ anni di cinema e l’eredità dei grandi maestri