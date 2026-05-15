Il treno del lettori toscani per il Salone del Libro

Domani mattina parte il treno dei lettori toscani in direzione del Salone del Libro di Torino. La Regione Toscana sarà presente con uno stand all’interno di Lingotto Fiera, dove resterà aperto fino a lunedì. La partecipazione annuale include diverse attività e iniziative legate al mondo dell’editoria e della lettura. La fiera rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del settore in Italia, attirando numerosi visitatori e operatori del settore.

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Tutto pronto per la partenza di domani mattina verso il pianeta dei libri. La Regione Toscana, come ogni anno, è presente con il proprio stand al Salone del Libro di Torino, la più importante fiera dell’editoria italiana a Lingotto Fiera, fino alla chiusura di lunedì. Anche per questa edizione ha organizzato il "Treno dei Lettori" (nella foto, una delle edizioni precedentI), un servizio di trasporto ferroviario gratuito che quest’anno sarà rivolto soprattutto ai giovani under 26. La partenza del convoglio, che ospiterà circa 450 persone, è prevista per domani alle 7.30 da Firenze Santa Maria Novella, con arrivo alle 10.25 alla stazione di Torino Lingotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il treno del lettori toscani per il Salone del Libro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Toscana al Salone del libro di Torino Sullo stesso argomento Toscana protagonista al Salone del Libro di Torino: torna il treno dei lettoriFIRENZE – Forte e caratterizzata anche quest’anno la presenza della Regione e dell’editoria toscana alla 38esima edizione del Salone internazionale... La Toscana al Salone del Libro 2026. Torna il treno dei lettori, protagonisti gli under 26Firenze, presentate a Palazzo Strozzi Sacrati le tante iniziative di Giunta e Consiglio regionale. Al via il 38° Salone del libro di Torino. Giuli: Mi auguro che sia il giardino della concordiaEdizione dedicata a Il mondo salvato dai ragazzini: oltre 1250 marchi editoriali, 2700 appuntamenti e grandi ospiti internazionali, da Emmanuel ... huffingtonpost.it Salone del Libro di Torino 2026: 10 appuntamenti imperdibili tra grandi ospiti e nuovi trendScopri i 10 incontri con autori più attesi al Salone del Libro di Torino 2026: una selezione delle grandi anteprime e dei dialoghi tra i protagonisti della narrativa e della saggistica contemporanea. libreriamo.it