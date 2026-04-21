La Toscana al Salone del Libro 2026 Torna il treno dei lettori protagonisti gli under 26

A Firenze, presso Palazzo Strozzi Sacrati, sono state annunciate le diverse iniziative promosse dalla Giunta e dal Consiglio regionale in vista del Salone del Libro 2026, con un focus particolare sul ritorno del treno dei lettori. Tra le azioni previste, ci sono programmi dedicati agli under 26, coinvolgendo giovani lettori in attività e iniziative specifiche durante l’evento. La manifestazione si svolgerà in diverse location della regione, con attenzione a promuovere la cultura e la lettura tra i più giovani.