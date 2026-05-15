La principessa Kate ha terminato ieri una visita di due giorni tra diversi asili di Reggio Emilia, conosciuti per le strutture definite tra le più belle al mondo. Durante l’evento, ha incontrato bambini e operatori, scambiando parole e impressioni sulle attività svolte. Tra un incontro e l’altro, ha assaggiato tortelli e espresso il desiderio che tutte le scuole possano essere come quelle visitate. Il saluto finale, “arrivederci”, ha chiuso ufficialmente la visita senza ulteriori dichiarazioni pubbliche.

"Arrivederci". C’è molto di più di un semplice saluto in italiano dietro a quello della principessa Kate che ieri ha concluso la sua visita di due giorni tra gli ‘asili più belli del mondo’ di Reggio Emilia. È un’intenzione vera. "Vorrei che ogni scuola fosse come le vostre", ha detto la futura regina dopo aver ammirato la ‘Salvador Allende’, il nido d’infanzia più naturalistico del circuito Reggio Children, seduta nel parco-oasi coi bambini in riuniti in assemblea per decidere il programma di giornata come fanno sempre. Divertendosi poi coi piccoli tra foreste di bambù, anatre e un tritone pescato dallo stagno, preso in mano dalla stessa principessa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il tour di Kate tra asili-oasi e tortelli: "Vorrei ogni scuola come le vostre"

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