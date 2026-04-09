Il viaggio dei giornali di Mauro Cenci l’emeroteca della Biblioteca Nazionale di Firenze si mette in mostra

L’emeroteca della Biblioteca Nazionale di Firenze ha aperto le sue porte con una mostra dedicata alle fotografie di Mauro Cenci, un fotografo di 83 anni. Le immagini, scattate all’interno dell’istituzione, ritraggono gli ambienti, gli archivi e le sale che i dipendenti frequentano quotidianamente. La mostra ha suscitato curiosità tra gli impiegati, che hanno riconosciuto nei ritratti alcuni spazi familiari, portando alla luce un angolo importante del loro lavoro e della loro routine.

Firenze, 9 aprile 2026 – “Ma è qui che lavoro sempre?”. È la domanda che si sono fatti i dipendenti della Biblioteca Nazionale di Firenze rivedendo, attraverso gli scatti del fotografo Mauro Cenci (83 anni), gli archivi, l’ emeroteca e gli ambienti che frequentano ogni giorno. "Il più bel commento che ho ricevuto. Vuol dire che sono riuscito nel mio intento: suscitare emozioni”. La mostra Il viaggio dei giornali, visitabile dal 9 aprile al 4 luglio nella sede di Piazza dei Cavalleggeri, segue il percorso materiale della carta stampata: dalla rotativa di Capalle fino all’emeroteca dell’Istituto fiorentino. Cinquanta fotografie che, oltre... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Il viaggio dei giornali” di Mauro Cenci, l’emeroteca della Biblioteca Nazionale di Firenze si mette in mostra Morto David Riondino, l’ultimo dei trovatori: dalla Biblioteca Nazionale di Firenze a De AndréFirenze, 29 marzo 2026 – E’ morto nelle prime ore della giornata di oggi, domenica 29 marzo, David Riondino, cantautore, attore, regista, scrittore... Un viaggio nella storia della ferrovia: mostra alla biblioteca La RoccaLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Un viaggio... Si parla di: Viaggio nella ’casa’ dei giornali. Il racconto fotografico di Cenci alla Biblioteca Nazionale di Firenze. Il caos che diventa ordine: viaggio nell’emeroteca della Biblioteca Nazionale attraverso le fotografie di Mauro CenciFino al 4 luglio esposti alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze gli scatti di Mauro Cenci che raccontano il viaggio dei giornali ... intoscana.it In viaggio nella casa dei giornali. Un racconto fotograficoInaugurata alla biblioteca Nazionale di Firenze la mostra di fotografie che Mauro Cenci ha dedicato ai giornali e all’affascinante ‘viaggio’ ... lanazione.it